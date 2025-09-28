Практика судів
У США подали понад 1300 позовів проти Pfizer через пухлини мозку від контрацептиву Depo-Provera

19:49, 28 вересня 2025
Жінки звинувачують компанію у приховуванні ризиків менінгіоми.
Фото: AFP
Фармацевтична компанія Pfizer зіткнулася з колективним позовом від жінок, які стверджують, що використання контрацептивної ін’єкції Depo-Provera призвело до розвитку пухлин мозку. Позивачки заявляють, що компанія не попередила про підвищений ризик внутрішньочерепної менінгіоми при застосуванні препарату довше року, повідомляє The Guardian.

Менінгіома — найпоширеніша доброякісна пухлина мозку, яка може викликати втрату зору чи слуху, головний біль, судоми та часто потребує операції з ризиком ушкодження мозкових структур. Дослідження British Medical Journal за березень 2024 року показало, що тривале використання прогестагенних препаратів, зокрема медроксипрогестерону ацетату (Depo-Provera), підвищує ризик менінгіоми майже в шість разів.

Понад 1300 позовів проти Pfizer у США об’єднані в одне провадження, повідомила юридична фірма Levin Papantonio. Очікується, що кількість позовів може зрости до 5-10 тисяч, а їхня сума сягне кількох мільярдів доларів. Слухання відбудуться в понеділок у Пенсаколі, штат Флорида.

Pfizer визнала потенційний ризик від тривалого використання прогестагенів і оновила попередження в Канаді та Європі. Компанія стверджує, що намагалася додати попередження про пухлини до етикетки в США, але FDA відхилило це. У світі 247 мільйонів жінок використовують гормональні контрацептиви, у США чверть сексуально активних жінок хоча б раз застосовували Depo-Provera. У Великій Британії, де препарат доступний із 1980-х, його використовують 15% жінок, зокрема для лікування ендометріозу, а торік етикетку оновили з попередженнями.

