Суд в США присудил $20 миллионов девушке, которая осталась парализованной после падения с горнолыжного подъемника

Девушка отсудила компенсацию после того, как свалилась с подъемника на курорте и осталась парализованной на всю жизнь.

Фото: skicb.com

В США суд присудил $20 миллионов компенсации Энни Миллер, которая получила тяжелые травмы во время катания на горнолыжном курорте Crested Butte в Колорадо, принадлежащем компании Vail Resorts. Об этом сообщает Courthouse News.

Как произошел инцидент

В 2022 году 16-летняя Энни приехала на курорт в Колорадо. На второй день своего отдыха она пыталась сесть на подъемник Paradise Express вместе с отцом, но не успела занять место. Когда кресло поднялось в воздух, девушка начала звать на помощь. Оператор услышал ее слишком поздно — отец не смог удержать дочь, и она упала с 9 метров на утрамбованный снег.

Полученные травмы сделали Энни парализованной на всю жизнь.

Иск и решение суда

В 2022 году Миллер подала в суд, обвинив курорт в нарушении правил безопасности и небрежности. Она просила $14 миллионов на лечение и компенсацию утраченного заработка.

Сначала окружной суд отклонил часть требований из-за отказа от ответственности, который подписывают посетители курорта. Но Верховный суд Колорадо постановил, что такой документ не может освободить компанию от ответственности в случае нарушения законов о безопасности.

Жюри из шести человек признало, что Crested Butte нарушил государственные регламенты, однако действий, свидетельствующих о грубой небрежности, не установлено. При этом частичную вину за инцидент возложили и на саму Энни — 25%. В итоге курорт признали виновным на 75% и присудили выплату $20 миллионов.

Реакция пострадавшей

«Я безмерно благодарна жюри за то, что они привлекли Crested Butte к ответственности. Надеюсь, из этого будет польза для других», — сказала Энни после оглашения приговора.

Адвокат девушки Брюс Брейли отметил: «Доказательства были очевидны. Жюри хорошо выполнило свою работу, оценивая ответственность курорта».

Почему дело важно

Этот процесс стал первым, когда Верховный суд Колорадо рассмотрел, могут ли горнолыжные курорты избегать ответственности за небрежность, ссылаясь на соглашения об отказе от претензий. Дело Энни считают прецедентным, ведь обычно курорты имеют почти полный иммунитет от исков, связанных с травмами в горах.

