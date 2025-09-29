Практика судів
Суд у США присудив $20 мільйонів дівчині, яка залишилася паралізованою після падіння з гірськолижного підйомника

20:25, 29 вересня 2025
Двчина відсудила компенсацію після того, як впала з підйомника на курорті та залишилася паралізованою на все життя.
Суд у США присудив $20 мільйонів дівчині, яка залишилася паралізованою після падіння з гірськолижного підйомника
Фото: skicb.com
У США суд присудив $20 мільйонів компенсації Енні Міллер, яка зазнала тяжких травм під час катання на гірськолижному курорті Crested Butte в Колорадо, що належить компанії Vail Resorts. Про це повідомляє  Courthouse News.

Як стався інцидент

У 2022 році 16-річна Енні приїхала на курорт у Колорадо. На другий день свого відпочинку вона намагалася сісти на підйомник Paradise Express разом із батьком, але не встигла зайняти місце. Коли крісло піднялося в повітря, дівчина почала кликати на допомогу. Оператор почув її занадто пізно — батько не втримав доньку, і вона впала з 9 метрів на ущільнений сніг.

Отримані травми зробили Енні паралізованою на все життя.

Позов і рішення суду

У 2022 році Міллер подала до суду, звинувативши курорт у порушенні правил безпеки та недбалості. Вона просила $14 мільйонів на лікування і компенсацію втраченого заробітку.

Спершу окружний суд відхилив частину вимог через відмову від відповідальності, яку підписують відвідувачі курорту. Але Верховний суд Колорадо постановив, що такий документ не може звільнити компанію від відповідальності у випадку порушення законів про безпеку.

Журі з шести осіб визнало, що Crested Butte порушив державні регламенти, проте дій до грубої недбалості не виявлено. Водночас часткову провину за інцидент поклали і на саму Енні — 25%. Відтак курорт визнали винним на 75% та присудили виплату $20 мільйонів.

Реакція постраждалої

«Я безмежно вдячна журі за те, що вони притягнули Crested Butte до відповідальності. Сподіваюся, з цього буде користь для інших», — сказала Енні після оголошення вироку.

Адвокат дівчини Брюс Брейлі зазначив: «Докази були очевидні. Журі добре виконало роботу, оцінюючи відповідальність курорту».

Чому справа важлива

Цей процес став першим, коли Верховний суд Колорадо розглянув, чи можуть гірськолижні курорти уникати відповідальності за недбалість, посилаючись на угоди про відмову від претензій. Справу Енні вважають прецедентною, адже зазвичай курорти мають майже повний імунітет від позовів, пов’язаних із травмами в горах.

