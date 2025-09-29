Практика судов
Суд обязал Саакашвили возместить Грузии 9 млн лари по «делу о пиджаках»

16:18, 29 сентября 2025
Саакашвили обязали вернуть государству деньги за растрату бюджета.
Фото: AP
Тбилисский городской суд в рамках уголовного дела о растрате удовлетворил иск Министерства финансов Грузии, обязав третьего президента Михеила Саакашвили и экс-руководителя Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашию возместить государству 9 млн лари (около 3,3 млн долларов), сообщает «Эхо Кавказа».

Суд признал их виновными в так называемом «деле о пиджаках» — растрате бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Адвокат Саакашвили заявил, что судебная система действует по указаниям Бидзины Иванишвили, основателя партии «Грузинская мечта».

«Всем понятно, что судебная система подчиняется указаниям (основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине — ред.) Иванишвили. Говорят, что Саакашвили должен возместить расходы, например, за то, что принял в Грузии Дональда Трампа или возложил цветы на могилу Вацлава Гавела. Что это означает? Мы неоднократно видели выборочные, политически мотивированные, абсолютно необоснованные решения по делам Саакашвили. Теперь к этому добавилось финансовое преследование – хотят внести его в реестр должников», – подчеркнул адвокат.

По совокупности всех приговоров Саакашвили будет находиться в тюрьме до 1 апреля 2034 года. Он и его партия считают все обвинения политически мотивированными.

