Суд зобов’язав Саакашвілі відшкодувати Грузії 9 млн ларі у «справі про піджаки»

Саакашвілі зобов’язали повернути державі гроші за розтрату бюджету.

Тбіліський міський суд у рамках кримінальної справи про розтрату задовольнив позов Міністерства фінансів Грузії, зобов’язавши третього президента Міхеїла Саакашвілі та екскерівника Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашію відшкодувати державі 9 млн ларі (приблизно 3,3 млн доларів), повідомляє «Эхо Кавказа».

Суд визнав їх винними у так званій «справі про піджаки» — розтраті бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою з використанням службового становища. Апеляційний суд залишив вирок чинним. Адвокат Саакашвілі заявив, що судова система діє за вказівками Бідзіни Іванішвілі, засновника партії «Грузинська мрія».

«Усім зрозуміло, що судова система підпорядковується вказівкам (засновнику правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіні – ред.) Іванішвілі. Кажуть, що Саакашвілі має відшкодувати витрати, наприклад, за те, що прийняв у Грузії Дональда Трампа чи поклав квіти на могилу Вацлава Гавела. Що це означає? Ми неодноразово бачили вибіркові, політично мотивовані, абсолютно необґрунтовані рішення у справах Саакашвілі. Тепер до цього додалося фінансове переслідування – хочуть внести його до реєстру боржників», — наголосив адвокат.

За сукупністю всіх вироків Саакашвілі перебуватиме у в’язниці до 1 квітня 2034 року. Він і його партія вважають усі звинувачення політично вмотивованими.

