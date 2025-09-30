МИД Эстонии призвало граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за рисков задержаний

Эстония призвала своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за риска задержаний и трудностей с получением консульской помощи.

Министерство иностранных дел Эстонии рекомендовало своим гражданам не посещать Беларусь из-за случаев опросов и задержаний эстонцев, а также трудностей с получением консульской помощи. Об этом сообщил общественный вещатель ERR.

«Было немало случаев как на границе, так и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, так же как и граждан других стран ЕС. Пребывание там может стать крайне неприятным для наших граждан», — отметила представительница МИД Эстонии Ангела Саар-Рааман.

Она подчеркнула, что в случае проблем помощь может быть недоступной или существенно задержанной: с 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Минске нет дипломатов, как и белорусских представителей в Эстонии. «Консула в Беларуси у нас тоже нет. Поэтому следует учитывать, что консульская помощь может занять значительно больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможной», — пояснила Саар-Рааман.

Ранее Польша на две недели закрывала границу с Беларусью во время российско-белорусских учений «Запад». На прошлой неделе польское посольство в Минске призвало своих граждан немедленно покинуть страну из-за ухудшения ситуации с безопасностью, предупредив, что в случае закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться невозможной.

