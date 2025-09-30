МЗС Естонії закликало громадян утриматися від поїздок до Білорусі через ризики затримань

Естонія закликала своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі через ризик затримань і труднощі з отриманням консульської допомоги.

Міністерство закордонних справ Естонії рекомендувало своїм громадянам не відвідувати Білорусь через випадки опитувань та затримань естонців, а також труднощі з отриманням консульської допомоги. Про це повідомив громадський мовник ERR.

«Було чимало випадків як на кордоні, так і всередині Білорусі, коли з нашими громадянами контактували, їх опитували або затримували, так само як і громадян інших країн ЄС. Перебування там може стати вкрай неприємним для наших громадян», — зазначила представниця МЗС Естонії Ангела Саар-Рааман.

Вона наголосила, що у разі проблем допомога може бути недоступною або суттєво затриманою: з 20 травня 2024 року в естонській дипмісії у Мінську немає дипломатів, як і білоруських представників в Естонії. «Консула у Білорусі в нас теж немає. Тому слід враховувати, що консульська допомога може зайняти значно більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливою», — пояснила Саар-Рааман.

Раніше Польща на два тижні закривала кордон із Білоруссю під час російсько-білоруських навчань «Захід». Минулого тижня польське посольство в Мінську закликало своїх громадян негайно залишити країну через погіршення ситуації з безпекою, попередивши, що у разі закриття кордонів чи інших непередбачуваних обставин евакуація може стати неможливою.

