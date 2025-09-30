Практика судов
  1. В мире

YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов из-за блокировки его аккаунта

10:30, 30 сентября 2025
Часть полученных от YouTube средств пойдет на финансирование строительства бального зала, который Дональд Трамп возводит в Белом доме.
YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов из-за блокировки его аккаунта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Популярный видеохостинг YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования иска Дональда Трампа, который обвинил платформу в незаконной блокировке его аккаунта после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что 22 миллиона долларов будут направлены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall. Эти средства пойдут на финансирование строительства бального зала, который Трамп возводит в Белом доме. Остальные 2,5 миллиона долларов будут распределены между другими истцами по делу, среди которых Американский консервативный союз (American Conservative Union) и писательница Наоми Вулф.

В 2021 году YouTube решил приостановить действие канала Трампа, ссылаясь на нарушение политики платформы в отношении контента, который может подстрекать к насилию. Аккаунт был восстановлен в марте 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.

Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду