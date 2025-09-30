YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов из-за блокировки его аккаунта

Часть полученных от YouTube средств пойдет на финансирование строительства бального зала, который Дональд Трамп возводит в Белом доме.

Популярный видеохостинг YouTube согласился выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования иска Дональда Трампа, который обвинил платформу в незаконной блокировке его аккаунта после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что 22 миллиона долларов будут направлены в некоммерческую организацию Trust for the National Mall. Эти средства пойдут на финансирование строительства бального зала, который Трамп возводит в Белом доме. Остальные 2,5 миллиона долларов будут распределены между другими истцами по делу, среди которых Американский консервативный союз (American Conservative Union) и писательница Наоми Вулф.

В 2021 году YouTube решил приостановить действие канала Трампа, ссылаясь на нарушение политики платформы в отношении контента, который может подстрекать к насилию. Аккаунт был восстановлен в марте 2023 года.

