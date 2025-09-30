Практика судів
YouTube заплатить Трампу 24,5 млн доларів через блокування його акаунта

10:30, 30 вересня 2025
Частина отриманих від YouTube коштів піде на фінансування будівництва бальної зали, яку Дональд Трамп зводить у Білому домі.
YouTube заплатить Трампу 24,5 млн доларів через блокування його акаунта
Популярний відеохостинг YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову Дональда Трампа, який звинуватив платформу в незаконному блокуванні його акаунта після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що 22 мільйони доларів будуть спрямовані до некомерційної організації Trust for the National Mall. Ці кошти підуть на фінансування будівництва бальної зали, яку Трамп зводить у Білому домі. Решта 2,5 мільйона доларів будуть розподілені між іншими позивачами у справі, серед яких Американський консервативний союз (American Conservative Union) та письменниця Наомі Вульф.

У 2021 році YouTube вирішив призупинити дію каналу Трампа посилаючись на порушення політики платформи щодо контенту, який може підбурювати до насильства. Акаунт було відновлено у березні 2023 року.

ВККС затвердила Порядок регулярного оцінювання суддів, бо це передбачено вимогами для перемовин з ЄС

Строк для виконання Україною пункту про затвердження Порядку регулярного оцінювання суддів спливав 30 вересня, тож ВККС його затвердила.

Якщо у свідка відібрали зразки почерку до того, як він став обвинуваченим, це не підстава для визнання висновку експертизи недопустимим доказом, за умови роз’яснення прав – Верховний Суд

Засуджений зазначав, що висновок судово-почеркознавчої експертизи є недопустимим доказом, оскільки на момент відібрання зразків його підпису та почерку він перебував у статусі свідка.

КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.

У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

