YouTube заплатить Трампу 24,5 млн доларів через блокування його акаунта

Популярний відеохостинг YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів для врегулювання позову Дональда Трампа, який звинуватив платформу в незаконному блокуванні його акаунта після заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що 22 мільйони доларів будуть спрямовані до некомерційної організації Trust for the National Mall. Ці кошти підуть на фінансування будівництва бальної зали, яку Трамп зводить у Білому домі. Решта 2,5 мільйона доларів будуть розподілені між іншими позивачами у справі, серед яких Американський консервативний союз (American Conservative Union) та письменниця Наомі Вульф.

У 2021 році YouTube вирішив призупинити дію каналу Трампа посилаючись на порушення політики платформи щодо контенту, який може підбурювати до насильства. Акаунт було відновлено у березні 2023 року.

