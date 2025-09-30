Практика судов
В СМИ опубликовали переписку министра финансов США Бессента о «кидке» со стороны Аргентины

13:23, 30 сентября 2025
Министр финансов США Бессент получил сообщение от министра агрополитики о том, что аргентинцы, получив от США 20 млрд помощи, продали сою китайцам.
В СМИ опубликовали переписку министра финансов США Бессента о «кидке» со стороны Аргентины
Фото: АР
Министр финансов США Скотт Бессент получил сообщение от министра сельского хозяйства Брук Роллинз, в котором говорилось, что Аргентина продала сою Китаю после получения $20 млрд финансовой помощи от США, сообщил Forbes.

Согласно текстам с фотографии телефона Бессента, сделанной во время сессии ООН, Роллинз отметила: «Мы вчера спасли Аргентину, а взамен аргентинцы отменили экспортные тарифы на зерно, снизив его цену, и продали кучу сои Китаю, в то время, когда мы обычно продавали бы ее Китаю».

Помощь от администрации Дональда Трампа предназначалась для поддержки Аргентины и ее президента Хавьера Милеи, союзника Трампа. Однако Аргентина отменила пошлины на зерно и продала сою Китаю, ограничив американским фермерам доступ к их ключевому рынку из-за взаимных тарифов между США и Китаем.

В переписке также отмечалось, что это усиливает влияние Китая на США: «Это дает Китаю больше рычагов влияния на нас».

