У медіа опублікували переписку міністра фінансів США Бессента про «кидок» з боку Аргентини

13:23, 30 вересня 2025
Міністр фінансів США Бессент отримав повідомлення від міністра агрополітики про те, що аргентинці, отримавши від США 20 млрд допомоги, продали сою китайцям.
Фото: АР
Міністр фінансів США Скотт Бессент отримав повідомлення від міністра сільського господарства Брук Роллінз, у якому йшлося, що Аргентина продала сою Китаю після отримання $20 млрд фінансової допомоги від США, повідомило Forbes.

Згідно з текстами із фотографії телефону Бессента, зробленої під час сесії ООН, Роллінз зазначила: «Ми вчора врятували Аргентину, а натомість аргентинці скасували експортні тарифи на зерно, знизивши його ціну, і продали купу сої Китаю, в той час, коли ми зазвичай продавали б її Китаю».

Допомога від адміністрації Дональда Трампа призначалася для підтримки Аргентини та її президента Хав’єра Мілеї, союзника Трампа. Однак Аргентина скасувала мита на зерно і продала сою Китаю, обмеживши американським фермерам доступ до їхнього ключового ринку через взаємні тарифи між США та Китаєм.

У переписці також зазначалося, що це посилює вплив Китаю на США: «Це дає Китаю більше важелів впливу на нас».

США фінанси Китай

