В Британии наказали судью, который получил доступ к медицинским записям коллеги

Судья без согласия получил рентгеновские снимки коллеги, нарушив правила конфиденциальности.

В Великобритании судья и бывший врач получил официальное замечание за ненадлежащее поведение после того, как без согласия коллеги получил его медицинские снимки, пытаясь «помочь». Об этом сообщает Law Gazette.

Рамеш Наяк узнал о травме коллеги во время разговора и решил получить его рентгеновские снимки через своих знакомых.

По словам Наяка, коллега знал о его специализации в ортопедических травмах и сам обратился за советом.

Однако судебное управление расследований (Judicial Conduct Investigations Office) заявило, что действия судьи вызвали беспокойство относительно того, как он обращается с конфиденциальной информацией.

Наяк признал, что доступ к рентгенам без согласия был неуместным, выразил раскаяние и пообещал, что подобное не повторится.

Расследование подтвердило, что он нарушил требования к судьям в части осторожности в своем поведении и соблюдения конфиденциальности.

Наяку объявили официальное замечание за ненадлежащее поведение. В британской судебной системе это самая мягкая из четырех степеней дисциплинарных санкций: официальное замечание, официальное предупреждение, выговор и отстранение от должности.

