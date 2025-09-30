Практика судів
  1. У світі

У Британії покарали суддю, який отримав доступ до медичних записів колеги

17:41, 30 вересня 2025
Суддя без згоди отримав рентгенівські знімки колеги, порушивши правила конфіденційності.
У Британії покарали суддю, який отримав доступ до медичних записів колеги
У Великій Британії суддя та колишній лікар отримав офіційне зауваження за неналежну поведінку після того, як без згоди колеги отримав його медичні знімки, намагаючись «допомогти». Про це повідомляє Law Gazette.

Рамеш Наяк дізнався про травму колеги під час розмови та вирішив отримати його рентгенівські знімки через своїх знайомих.

За словами Наяка, колега знав про його спеціалізацію в ортопедичних травмах і сам звернувся по пораду.

Однак судове управління розслідувань (Judicial Conduct Investigations Office) заявило, що дії судді викликали занепокоєння щодо того, як він поводиться з конфіденційною інформацією.

Наяк визнав, що доступ до рентгенів без згоди був недоречним, висловив каяття та пообіцяв, що подібне не повториться.

Розслідування підтвердило, що він порушив вимоги до суддів щодо обережності у своїй поведінці та дотримання конфіденційності.

Наяку оголосили офіційне зауваження за неналежну поведінку. У британській судовій системі це найм’якший із чотирьох рівнів дисциплінарних санкцій: офіційне зауваження, офіційне попередження, догана та усунення з посади.

