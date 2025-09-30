В Германии экс-помощника депутата Европарламента осудили за шпионаж в пользу Китая

Верховный суд Саксонии приговорил шпиона из Европарламента к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Верховный суд земли Саксония в Дрездене приговорил Цзянь Г., бывшего помощника ультраправого депутата Максимилиана Кра из партии «Альтернатива для Германии» (AfD), к 4 годам и 9 месяцам тюремного заключения за шпионаж в пользу китайской разведки, сообщает Bloomberg.

Цзянь Г., гражданин Германии, в 2019–2024 годах передавал Китаю конфиденциальные документы и информацию, работая в офисе Кра в Европарламенте. Он также собирал данные о должностных лицах AfD и китайских диссидентах. Его сообщница, Яци С., которая работала в аэропорту Лейпцига и передавала данные о рейсах, получила условный срок на 1 год и 9 месяцев. Прокуроры требовали для Цзянь Г. 7,5 лет тюремного заключения.

Максимилиан Кра, который находится под следствием по подозрению в коррупции и отмывании денег, связанных с Китаем, заявил, что не знал о действиях помощника, которого нанял за языковые навыки и опыт в импортно-экспортном бизнесе. «Я уверен, что вердикт даст мне ясность», — написал Кра в соцсетях, назвав себя жертвой шпионской деятельности.

