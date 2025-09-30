Практика судів
  1. У світі

У Німеччині експомічника депутата Європарламенту засудили за шпигунство на користь Китаю

16:15, 30 вересня 2025
Верховний суд Саксонії присудив 4 роки 9 місяців шпигуну з Європарламенту.
У Німеччині експомічника депутата Європарламенту засудили за шпигунство на користь Китаю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд землі Саксонія у Дрездені засудив Цзянь Г., колишнього помічника ультраправого депутата Максиміліана Кра з партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), до 4 років і 9 місяців ув’язнення за шпигунство на користь китайської розвідки, повідомляє Bloomberg.

Цзянь Г., громадянин Німеччини, у 2019–2024 роках передавав Китаю конфіденційні документи та інформацію, працюючи в офісі Кра в Європарламенті. Він також збирав дані про посадовців AfD і китайських дисидентів. Його співучасниця, Яці С., яка працювала в аеропорту Лейпцига і передавала дані про рейси, отримала умовний термін на 1 рік і 9 місяців. Прокурори вимагали для Цзянь Г. 7,5 років ув’язнення.

Максиміліан Кра, який перебуває під слідством за підозрою в корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із Китаєм, заявив, що не знав про дії помічника, якого найняв за мовні навички та досвід в імпортно-експортному бізнесі. «Я впевнений, що вердикт надасть мені ясність», — написав Кра в соцмережах, назвавши себе жертвою шпигунської діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду