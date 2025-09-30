У Німеччині експомічника депутата Європарламенту засудили за шпигунство на користь Китаю

Верховний суд Саксонії присудив 4 роки 9 місяців шпигуну з Європарламенту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд землі Саксонія у Дрездені засудив Цзянь Г., колишнього помічника ультраправого депутата Максиміліана Кра з партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), до 4 років і 9 місяців ув’язнення за шпигунство на користь китайської розвідки, повідомляє Bloomberg.

Цзянь Г., громадянин Німеччини, у 2019–2024 роках передавав Китаю конфіденційні документи та інформацію, працюючи в офісі Кра в Європарламенті. Він також збирав дані про посадовців AfD і китайських дисидентів. Його співучасниця, Яці С., яка працювала в аеропорту Лейпцига і передавала дані про рейси, отримала умовний термін на 1 рік і 9 місяців. Прокурори вимагали для Цзянь Г. 7,5 років ув’язнення.

Максиміліан Кра, який перебуває під слідством за підозрою в корупції та відмиванні грошей, пов’язаних із Китаєм, заявив, що не знав про дії помічника, якого найняв за мовні навички та досвід в імпортно-експортному бізнесі. «Я впевнений, що вердикт надасть мені ясність», — написав Кра в соцмережах, назвавши себе жертвою шпигунської діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.