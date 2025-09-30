В Польше задержали украинца, подозреваемого Германией в диверсии на Nord Stream

В Польше задержали украинца, которого немецкая прокуратура подозревает в диверсии на газопроводах Nord Stream.

В Польше задержали гражданина Украины Владимира З., которого немецкая прокуратура подозревает в участии во взрывах на газопроводах Nord Stream. Об этом сообщил RMF FM. Мужчина был задержан на основании Европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Задержание произошло в Прушкове, после чего подозреваемого доставили в Варшавскую окружную прокуратуру. Там продолжается его допрос. Адвокат Тимотеуш Папроцкий заявил, что защита будет настаивать на отказе в выдаче подозреваемого Германии, аргументируя отсутствием оснований для обвинения.

По версии немецких следователей, Владимир З., инструктор по дайвингу, в сентябре 2022 года на яхте вышел из Ростока в Балтику, где установил взрывчатку на трубопровод.

Экстрадиционное решение в его отношении должен принять польский суд.

Это уже второй задержанный украинец по делу Nord Stream. В августе в Италии арестовали Сергея К., которого следствие считает координатором диверсии. Он, по данным прокуратуры, находился на борту судна во время закладки взрывных устройств у острова Борнхольм.

Напомним, в сентябре 2022 года взрывы повредили газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, проходившие из России в Германию по дну Балтийского моря. Nord Stream 1 эксплуатировался с 2011 года, а Nord Stream 2 так и не был запущен из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

