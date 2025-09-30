Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

В Польше задержали украинца, подозреваемого Германией в диверсии на Nord Stream

15:13, 30 сентября 2025
В Польше задержали украинца, которого немецкая прокуратура подозревает в диверсии на газопроводах Nord Stream.
В Польше задержали украинца, подозреваемого Германией в диверсии на Nord Stream
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше задержали гражданина Украины Владимира З., которого немецкая прокуратура подозревает в участии во взрывах на газопроводах Nord Stream. Об этом сообщил RMF FM. Мужчина был задержан на основании Европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Задержание произошло в Прушкове, после чего подозреваемого доставили в Варшавскую окружную прокуратуру. Там продолжается его допрос. Адвокат Тимотеуш Папроцкий заявил, что защита будет настаивать на отказе в выдаче подозреваемого Германии, аргументируя отсутствием оснований для обвинения.

По версии немецких следователей, Владимир З., инструктор по дайвингу, в сентябре 2022 года на яхте вышел из Ростока в Балтику, где установил взрывчатку на трубопровод.

Экстрадиционное решение в его отношении должен принять польский суд.

Это уже второй задержанный украинец по делу Nord Stream. В августе в Италии арестовали Сергея К., которого следствие считает координатором диверсии. Он, по данным прокуратуры, находился на борту судна во время закладки взрывных устройств у острова Борнхольм.

Напомним, в сентябре 2022 года взрывы повредили газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, проходившие из России в Германию по дну Балтийского моря. Nord Stream 1 эксплуатировался с 2011 года, а Nord Stream 2 так и не был запущен из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Польша Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.

Еврокомиссия готовится обойти вето Венгрии по вопросу открытия переговорных разделов для вступления Украины в ЕС

Лидеры ЕС могут изменить правила и отойти от необходимости единогласия для открытия переговорных кластеров с Украиной, что позволило бы продолжить реформы.

В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду