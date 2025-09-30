У Польщі затримали українця, підозрюваного Німеччиною у диверсії на Nord Stream

У Польщі затримали українця, якого німецька прокуратура підозрює у диверсії на газопроводах Nord Stream.

У Польщі затримали громадянина України Володимира З., якого німецька прокуратура підозрює в участі у вибухах на газопроводах Nord Stream. Про це повідомив RMF FM. Чоловіка затримали на підставі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Затримання відбулося у Прушкові, після чого підозрюваного доставили до Варшавської окружної прокуратури. Там триває його допит. Адвокат Тимотеуш Папроцький заявив, що захист наполягатиме на відмові у видачі підозрюваного Німеччині, аргументуючи відсутністю підстав для обвинувачення.

За версією німецьких слідчих, Володимир З., інструктор із дайвінгу, у вересні 2022 року на яхті вийшов із Ростока на Балтику, де встановив вибухівку на трубопровід.

Екстрадиційне рішення щодо нього має ухвалити польський суд.

Це вже другий затриманий українець у справі Nord Stream. У серпні в Італії арештували Сергія К., якого слідство вважає координатором диверсії. Він, за даними прокуратури, перебував на борту човна під час закладання вибухових пристроїв біля острова Борнхольм.

Нагадаємо, у вересні 2022 року вибухи пошкодили газопроводи Nord Stream 1 і Nord Stream 2, що йшли з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Nord Stream 1 експлуатувався з 2011 року, а Nord Stream 2 так і не запустили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

