США должны быть готовы к войне, — глава Пентагона Пит Гегсет в обращении к генералам

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил американским генералам, чтобы те «готовились к войне». Об этом он сказал во время встречи высокопоставленных офицеров в Вирджинии.

«Не потому, что мы хотим войны. А потому, что мы хотим мира», — заявил Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что «единственные люди, которые заслуживают мира, — это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить».

«Вот почему пацифизм так наивен и опасен... Или вы защищаете свой народ и суверенитет, или вы будете подчиняться чему-то или кому-то», — добавил Хегсет.

Также он добавил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

