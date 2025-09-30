США повинні бути готові до війни, — глава Пентагону Піт Гегсет у зверненні до генералів

Піт Гегсет заявив, що єдині люди, які заслуговують на мир, — це ті, хто готовий вести війну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив американським генералам, щоб ті «готувалися до війни». Про це він сказав під час зустрічі високопоставлених офіцерів у Вірджинії.

«Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру», - заявив Піт Гегсет.

Він підкреслив, що «єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити».

«Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь», - сказав Гегсет.

Також він додав, що новою місією Пентагону буде виключно ведення бойових дій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 вересня планує виступити із заявою у Білому домі після відвідання позачергової наради вищого військового керівництва. Такі дані містяться в офіційному розкладі американського президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.