В Microsoft Word и Excel появятся ИИ-агенты, которые будут писать документы, строить графики и генерировать презентации

Microsoft запускает «вайб-роботов» для Word, Excel и PowerPoint.

Компания Microsoft представила функцию «вайб-роботов» для Copilot, которые автоматизируют задачи в Word, Excel и PowerPoint, сообщили в компании.

В режиме агента в Excel, построенном на моделях OpenAI, пользователи без опыта могут выполнять сложные задачи, такие как анализ продаж. Copilot самостоятельно подбирает формулы, создает листы и визуализации, проверяет результаты и предлагает исправления. В Word агент позволяет поручить чат-боту задачи, например, подвести итоги отзывов клиентов и выделить тенденции, после чего Copilot пишет текст, предлагает уточнения и поддерживает диалог для совершенствования работы. Офисный агент на основе моделей Anthropic создает презентации PowerPoint и документы Word прямо в чате, решая давние проблемы ИИ с генерацией презентаций.

Функции для Word и Excel постепенно становятся доступными для подписчиков Microsoft 365 Copilot, Personal и Family, сначала в веб-версиях, а затем в десктопных программах. Офисный агент доступен только в США на английском языке для пользователей Microsoft 365.

