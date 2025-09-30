Практика судів
У Microsoft Word та Excel зʼявляться ШІ-агенти, які писатимуть документи, будуватимуть графіки та генеруватипрезентації

21:33, 30 вересня 2025
Microsoft запускає «вайб-роботів» для Word, Excel і PowerPoint.
Компанія Microsoft представила функцію «вайб-роботів» для Copilot, які автоматизують завдання в Word, Excel і PowerPoint, повідомили в компанії.

У режимі агента в Excel, побудованому на моделях OpenAI, користувачі без досвіду можуть виконувати складні завдання, такі як аналіз продажів. Copilot самостійно підбирає формули, створює аркуші та візуалізації, перевіряє результати та пропонує виправлення. У Word агент дозволяє доручити чат-боту завдання, наприклад, підсумувати відгуки клієнтів і виділити тенденції, після чого Copilot пише текст, пропонує уточнення та підтримує діалог для вдосконалення роботи. Офісний агент на основі моделей Anthropic створює презентації PowerPoint і документи Word прямо в чаті, вирішуючи давні проблеми ШІ з генерацією презентацій.

Функції для Word і Excel поступово стають доступними для підписників Microsoft 365 Copilot, Personal і Family, спочатку у вебверсіях, а згодом у десктопних програмах. Офісний агент доступний лише в США англійською мовою для користувачів Microsoft 365.

