Хегсет заявил, что запрещает генералам быть толстыми, носить длинные волосы и бороду

Хегсет требует от генералов подтянутости и чистоплотности, а Трамп раскритиковал внешний вид военных кораблей.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал руководство Пентагона за несоблюдение стандартов внешнего вида и физической подготовки. Об этом он сказал во время встречи высокопоставленных офицеров в Вирджинии, передает Clash Report.

«Недопустимо видеть тучных генералов и адмиралов в Пентагоне. Военные должны соответствовать стандартам роста и веса и сдавать тесты на физическую подготовку. Никаких бород или длинных волос», — заявил Гегсет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп раскритиковал внешний вид американских военных кораблей.

«Мне не нравятся некоторые корабли, которые вы строите. Я очень эстетичный, и мне не нравятся некоторые из них. Говорят — это “стелс”, но на самом деле нет. Безобразные корабли не нужны», — заявил Трамп.

