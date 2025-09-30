Гегсет заявив, що забороняє генералам бути товстими, носити довге волосся та бороду

Гегсет вимагає від генералів підтягнутості та охайності, а Трамп розкритикував зовнішній вигляд військових кораблів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував керівництво Пентагону за недотримання стандартів зовнішнього вигляду та фізичної підготовки. Про це він сказав під час зустрічі високопоставлених офіцерів у Вірджинії, передає Clash Report.

«Неприпустимо бачити огрядних генералів та адміралів у Пентагоні. Військові повинні відповідати стандартам зросту й ваги та складати тести на фізичну підготовку. Жодних борід чи довгого волосся», — заявив Гегсет.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп розкритикував зовнішній вигляд американських військових кораблів.

«Мені не подобаються деякі кораблі, які ви будуєте. Я дуже естетичний, і мені не подобаються деякі з них. Кажуть — це «стелс», але насправді ні. Потворні кораблі не потрібні», — заявив Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.