В Париже под отелем нашли мертвым посла ЮАР во Франции Нкосинати Мтетву

Полиция расследует самоубийство 58-летнего дипломата.

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым возле отеля Hyatt в Париже 30 сентября 2025 года, сообщило Le Parisien. По предварительным данным, 58-летний дипломат покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 22-го этажа четырехзвездочного отеля.

Разыск Мтетвы начался 29 сентября после тревожного сообщения, полученного его женой. Последний сигнал с его телефона зафиксировали в 15:00 того же дня возле Булонского леса. Полиция вместе с кинологами обыскала лес, опасаясь самоубийства. Расследование поручено Бригаде по борьбе с преступлениями против личности судебной полиции Парижа.

