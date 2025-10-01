Практика судов
  1. В мире

В Париже под отелем нашли мертвым посла ЮАР во Франции Нкосинати Мтетву

09:38, 1 октября 2025
Полиция расследует самоубийство 58-летнего дипломата.
В Париже под отелем нашли мертвым посла ЮАР во Франции Нкосинати Мтетву
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым возле отеля Hyatt в Париже 30 сентября 2025 года, сообщило Le Parisien. По предварительным данным, 58-летний дипломат покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 22-го этажа четырехзвездочного отеля.

Разыск Мтетвы начался 29 сентября после тревожного сообщения, полученного его женой. Последний сигнал с его телефона зафиксировали в 15:00 того же дня возле Булонского леса. Полиция вместе с кинологами обыскала лес, опасаясь самоубийства. Расследование поручено Бригаде по борьбе с преступлениями против личности судебной полиции Парижа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд отменил штраф ТЦК, напомнив, что данные для Реестра «Оберег» могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия

Апелляционный административный суд напомнил, что ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП не применяется в случае, когда данные для Реестра военнообязанных могут быть получены ТЦК путем электронного информационного взаимодействия с другими реестрами.

Административный суд вынес частное определение относительно привлечения должностных лиц ТЦК к ответственности

Среди прочего, суд установил, что ТЦК на основании фактически не существующего электронного обращения внес в Реестр «Оберег» сведения о нарушении мужчиной правил воинского учета без направления повестки о вызове в ТЦК, то есть, без соблюдения установленной процедуры.

Чаты должностных лиц в мессенджерах нельзя будет публиковать без их согласия – законопроект

Законопроект предусматривает, что суд может заблокировать канал в мессенджере или веб-сайт, который распространил личную переписку физического лица.

За оценочные суждения, унижающие достоинство или репутацию, можно будет требовать компенсацию морального вреда – проект изменений в ГК

Если оценочные суждения высказаны в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть возложена обязанность по компенсации морального вреда – проект новой редакции Гражданского кодекса.

В социальном комитете Рады осудили установление в проекте бюджета «особого» прожиточного минимума для расчета окладов судей и прокуроров

Комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, отметил, что практика применения каждый год в законе о бюджете «особых» размеров прожиточного минимума для расчета окладов судей, прокуроров, налоговиков, таможенников не предусмотрена ни одним законодательным актом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді