У Парижі під готелем знайшли мертвим посла ПАР у Франції Нкосінаті Мтетву

Поліція розслідує самогубство 58-річного дипломата.

Посол Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Еммануель Мтетва був знайдений мертвим біля готелю Hyatt у Парижі 30 вересня 2025 року, повідомило Le Parisien. За попередніми даними, 58-річний дипломат вчинив самогубство, вистрибнувши з 22-го поверху чотиризіркового готелю.

Розшук Мтетви розпочався 29 вересня після тривожного повідомлення, отриманого його дружиною. Останній сигнал із його телефону зафіксували о 15:00 того ж дня біля Булонського лісу. Поліція разом із кінологами обшукала ліс, побоюючись самогубства. Розслідування доручено Бригаді з боротьби зі злочинами проти особи судової поліції Парижа.

