У Греції подали позов через дипфейк-рекламу у Facebook з образом міністра фінансів

Грецький уряд судиться з невідомими через шахрайську рекламу з дипфейком Пієракакіса.

Міністерство економіки та фінансів Греції разом із його очільником Кіріакосом Пієракакісом подали позов проти невідомих адміністраторів сторінки у Facebook через поширення оманливої реклами. Про це повідомило грецьке відомство.

За даними міністерства, для створення фальшивої реклами інвестиційної схеми використали технологію штучного інтелекту, зокрема аудіовізуальний дипфейк із зображенням Пієракакіса. У рекламі міністр нібито закликає громадян вкладати кошти у «високоприбуткові програми», що, за словами відомства, «не має жодного стосунку до реальності».

Міністерство також повідомило про інцидент управління з питань кібербезпеки Греції. Дипфейки, як зазначається, є зображеннями, відео чи аудіо, створеними за допомогою штучного інтелекту, які імітують дії чи слова людини, яких вона насправді не виконувала чи не говорила.

