  1. У світі

У Греції подали позов через дипфейк-рекламу у Facebook з образом міністра фінансів

21:19, 14 листопада 2025
Грецький уряд судиться з невідомими через шахрайську рекламу з дипфейком Пієракакіса.
У Греції подали позов через дипфейк-рекламу у Facebook з образом міністра фінансів
Фото: ABNAse
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки та фінансів Греції разом із його очільником Кіріакосом Пієракакісом подали позов проти невідомих адміністраторів сторінки у Facebook через поширення оманливої реклами. Про це повідомило грецьке відомство.

За даними міністерства, для створення фальшивої реклами інвестиційної схеми використали технологію штучного інтелекту, зокрема аудіовізуальний дипфейк із зображенням Пієракакіса. У рекламі міністр нібито закликає громадян вкладати кошти у «високоприбуткові програми», що, за словами відомства, «не має жодного стосунку до реальності».

Міністерство також повідомило про інцидент управління з питань кібербезпеки Греції. Дипфейки, як зазначається, є зображеннями, відео чи аудіо, створеними за допомогою штучного інтелекту, які імітують дії чи слова людини, яких вона насправді не виконувала чи не говорила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Мінфін Греція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]