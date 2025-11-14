  1. В мире

В Греции подали иск из-за дипфейк-рекламы в Facebook с изображением министра финансов

21:19, 14 ноября 2025
Греческое правительство судится с неизвестными из-за мошеннической рекламы с дипфейком Пиеракакиса.
Фото: ABNAse
Министерство экономики и финансов Греции вместе с его главой Кириакосом Пиеракакисом подали иск против неизвестных администраторов страницы в Facebook из-за распространения вводящей в заблуждение рекламы. Об этом сообщило греческое ведомство.

По данным министерства, для создания фальшивой рекламы инвестиционной схемы использовали технологию искусственного интеллекта, в частности аудиовизуальный дипфейк с изображением Пиеракакиса. В рекламе министр якобы призывает граждан вкладывать средства в «высокодоходные программы», что, по словам ведомства, «не имеет никакого отношения к реальности».

Министерство также сообщило об инциденте управлению по вопросам кибербезопасности Греции. Дипфейки, как отмечается, представляют собой изображения, видео или аудио, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые имитируют действия или слова человека, которые он на самом деле не совершал и не говорил.

