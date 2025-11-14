Смертельна ДТП під Миколаєвом – суд обрав запобіжний захід для водія вантажівки

Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де врізався в КамАЗ, пасажир якого загинув від зіткнення.

Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу до 47-річного жителя Полтавської області. Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тяжкі наслідки.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів клопотання, 11 листопада близько 18:20 чоловік, керуючи вантажівкою DAF, рухався автодорогою Н-11 з боку м. Баштанка в сторону Миколаєва.

В районі села Михайло-Ларине, він, проїжджаючи заокруглену ділянку дороги, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем КамАЗ, який рухався назустріч.

Внаслідок ДТП пасажир КамАЗу загинув.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, зазначив, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, впливати на свідка, перешкоджати провадженню іншим чином, з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний винуватість визнав, не заперечував проти обставин викладених в клопотанні.

Захисник назвав ризики надуманими та просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Що вирішив суд

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в сумі 90 840 гривень. Про це повідомили в Центральному районному суді м. Миколаєва.

