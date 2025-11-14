Смертельное ДТП под Николаевом – суд избрал меру пресечения для водителя грузовика

Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ, пассажир которого погиб от столкновения.

Фото иллюстративное

Следственный судья Центрального районного суда города Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к 47-летнему жителю Полтавской области. Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, касающегося нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия.

Обстоятельства дела

Согласно материалам ходатайства, 11 ноября около 18:20 мужчина, управляя грузовиком DAF, двигался по автодороге Н-11 со стороны г. Баштанка в сторону Николаева.

В районе села Михайло-Ларино, проезжая закругленный участок дороги, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался навстречу.

В результате ДТП пассажир КамАЗа погиб.

В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал, указав, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, влиять на свидетеля, препятствовать производству иным образом, с целью избежания ответственности.

Подозреваемый вину признал, не возражал против обстоятельств, изложенных в ходатайстве.

Защитник назвал риски надуманными и просил суд применить меру пресечения в виде личного обязательства.

Что решил суд

Заслушав мнения сторон и изучив материалы ходатайства, следственный судья постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 90 840 гривен. Об этом сообщили в Центральном районном суде г. Николаева.

