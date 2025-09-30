Посол Южной Африки во Франции мог выброситься с 22-го этажа отеля в Париже, — Le Parisien

Посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтветву нашли мертвым возле парижского отеля Hyatt в районе Порт-Майо. Об этом сообщает Le Parisien.
58-летнего дипломата разыскивали с понедельника после того, как его жена сообщила о пропаже и передала полиции «тревожное сообщение», которое получила от него вечером. В последний раз телефон Мтветву зафиксировал сигнал в районе Булонского леса.
По данным прокуратуры Парижа, Мтветву имел бронь на 22-м этаже отеля, а окно его номера, оборудованное системой безопасности, оказалось взломанным.
Следствие не исключает самоубийство, однако окончательные обстоятельства гибели еще устанавливаются.
Дело передано в Бригаду по борьбе с преступлениями против личности парижской полиции.
Мтветву был назначен послом во Франции в феврале 2024 года, а также представлял ЮАР в ЮНЕСКО. До дипломатической службы он сделал политическую карьеру.
