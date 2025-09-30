Посол Південної Африки у Франції міг викинутися з 22-го поверху готелю в Парижі, — Le Parisien

58-річного посла ПАР у Франції Нкосінаті Мтветву знайшли мертвим біля готелю в Парижі, а слідство розглядає версію самогубства.

Посла Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Еммануеля Мтветву знайшли мертвим біля паризького готелю Hyatt у районі Порт-Майо. Про це повідомляє Le Parisien.

58-річного дипломата розшукували від понеділка після того, як його дружина повідомила про зникнення та передала поліції «тривожне повідомлення», яке отримала від нього ввечері. Востаннє телефон Мтветву зафіксував сигнал у районі Булонського лісу.

За даними прокуратури Парижа, Мтветву мав бронювання на 22-му поверсі готелю, а вікно його номера, яке було обладнане системою безпеки, виявилося зламаним.

Слідство не виключає самогубство, однак остаточні обставини загибелі ще встановлюються.

Справу передано до Бригади боротьби зі злочинами проти особи поліції Парижа.

Мтветву був призначений послом у Франції у лютому 2024 року, а також представляв ПАР в ЮНЕСКО. До дипломатичної служби він зробив політичну кар’єру.