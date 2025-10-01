Суд Индии обязал врачей писать рецепты разборчиво

Индия внедряет цифровые рецепты из-за неразборчивых рукописных отчетов.

Суд Пенджаба и Харьяны в Индии постановил, что четкий медицинский рецепт является основополагающим правом, поскольку его читаемость может определять разницу между жизнью и смертью, сообщает BBC.

Решение принято при рассмотрении дела об изнасиловании, мошенничестве и подделке документов, где заявительница обвинила мужчину в обмане относительно работы, фальшивых собеседованиях и сексуальной эксплуатации. Обвиняемый утверждал, что их отношения были по обоюдному согласию, а дело возникло из-за финансового спора. Судья Пури, просматривая судебно-медицинский отчет, отметил, что не смог разобрать ни одного слова из-за неразборчивого почерка государственного врача. Он выразил удивление, что в эпоху технологий врачи до сих пор пишут рецепты от руки, которые читают только отдельные фармацевты.

Суд призвал правительство добавить уроки каллиграфии в медицинские программы и установил двухлетний срок для перехода на цифровые рецепты. Пока этого не произойдет, врачи обязаны писать рецепты четкими большими буквами. Президент Индийской медицинской ассоциации Дилип Бханушали объяснил, что в городах цифровые рецепты уже применяются, но в сельской местности почерк врачей остается проблемой из-за их занятости в переполненных государственных больницах.

