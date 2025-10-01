Практика судів
Суд Індії зобов’язав лікарів писати рецепти розбірливо

19:51, 1 жовтня 2025
Індія впроваджує цифрові рецепти через нерозбірливі рукописні звіти.
Суд Індії зобов’язав лікарів писати рецепти розбірливо
Суд Пенджабу та Хар’яни в Індії постановив, що чіткий медичний рецепт є основоположним правом, оскільки його читабельність може визначати різницю між життям і смертю, повідомляє BBC.

Рішення ухвалено під час розгляду справи про зґвалтування, шахрайство та підробку документів, де заявниця звинуватила чоловіка в обмані щодо роботи, фальшивих співбесідах і сексуальній експлуатації. Обвинувачений стверджував, що їхні стосунки були за згодою, а справа виникла через фінансову суперечку. Суддя Пурі, переглядаючи судово-медичний звіт, зазначив, що не зміг розібрати жодного слова через нерозбірливий почерк державного лікаря. Він висловив здивування, що в епоху технологій лікарі досі пишуть рецепти від руки, які читають лише окремі фармацевти.

Суд закликав уряд додати уроки каліграфії до медичних програм і встановив дворічний термін для переходу на цифрові рецепти. Поки цього не станеться, лікарі зобов’язані писати рецепти чіткими великими літерами. Президент Індійської медичної асоціації Діліп Бханушалі пояснив, що в містах цифрові рецепти вже застосовуються, але в сільській місцевості почерк лікарів залишається проблемою через їхню зайнятість у переповнених державних лікарнях.

