Польша еще на полгода продлила выборочные проверки на границе с Германией и Литвой

Польша из-за угроз нелегальной миграции продолжает контроль на границе.

Источник фото: PAP/Artur Reszko

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша до 4 апреля 2026 года продлила действие временного выборочного контроля на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский, сообщает МВД РП.

Документ вступит в силу 5 октября и предусматривает продление контроля еще на полгода – до 4 апреля 2026 года.

«Мы продолжаем контроль, чтобы следить за миграционным маршрутом, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу. Мы выявляем лиц, которые незаконно пытаются переправлять мигрантов на Запад. Ключевой задачей для Пограничной службы остается обеспечение герметичности и защита границы с Беларусью от миграционного давления», — подчеркнул министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.