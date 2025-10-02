Польща ще на пів року продовжила вибіркові перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою

Польща через загрози нелегальної міграції продовжує контроль на кордоні.

Джерело фото: PAP/Artur Reszko

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща до 4 квітня 2026 року подовжила дію тимчасового вибіркового контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою. Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє МВС РП.

Документ набуде чинності 5 жовтня і передбачає продовження контролю ще на пів року – до 4 квітня 2026 року.

«Ми продовжуємо контроль, щоб стежити за міграційним маршрутом, який веде з країн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми виявляємо осіб, які незаконно намагаються переправляти мігрантів на Захід. Ключовим завданням для Прикордонної служби залишається забезпечення герметичності та захист кордону з Білоруссю від міграційного тиску», — наголосив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.