Практика судів
  1. У світі

Польща ще на пів року продовжила вибіркові перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою

08:39, 2 жовтня 2025
Польща через загрози нелегальної міграції продовжує контроль на кордоні.
Польща ще на пів року продовжила вибіркові перевірки на кордоні з Німеччиною та Литвою
Джерело фото: PAP/Artur Reszko
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща до 4 квітня 2026 року подовжила дію тимчасового вибіркового контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою. Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє МВС РП.

Документ набуде чинності 5 жовтня і передбачає продовження контролю ще на пів року – до 4 квітня 2026 року.

«Ми продовжуємо контроль, щоб стежити за міграційним маршрутом, який веде з країн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми виявляємо осіб, які незаконно намагаються переправляти мігрантів на Захід. Ключовим завданням для Прикордонної служби залишається забезпечення герметичності та захист кордону з Білоруссю від міграційного тиску», — наголосив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про кредитну історію, який передбачає механізм «самозаборони» на отримання кредитів

Серед новел – запровадження механізму «самозаборони» на отримання кредитів для захисту від шахраїв.

Електронна система з даними про здоров’я громадян буде автоматично обмінюватися інформацією з системою, яка фіксує перетин кордону – Кабмін схвалив законопроект

Кабмін схвалив законопроект про автоматичний обмін даними між системою ЕСОЗ, де фіксується стан здоров’я, системами МВС і базою, де фіксуються дані про перетин кордону.

Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Особа має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою – Верховний Суд

Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому посилання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів, безпосередньо суперечить кримінальному закону.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області