В Мюнхене из-за угрозы взрыва закрыли Октоберфест

15:39, 1 октября 2025
Полиция проводит масштабную операцию из-за угроз взрыва и проверяет возможную связь с утренним пожаром.
Источник фото: Christkindlmarket
В Мюнхене полиция проводит масштабную операцию из-за угроз взрыва на территории Октоберфеста – известного пивного фестиваля. Об этом пишет издание Spiegel. Как сообщил обер-бургомистр Дитер Райтер, правоохранители рассматривают вероятную связь между угрозами и утренним инцидентом в городе, когда во время пожара были обнаружены взрывные ловушки, а возле озера нашли раненого мужчину, который позже умер.

Фестивальное поле Визн останется закрытым как минимум до 17:00. Полиция проводит поисковые мероприятия в ограниченных зонах и призывает посетителей и работников держаться подальше от территории.

«Мы не можем рисковать, открывая Октоберфест. Полиция сделает все возможное, чтобы к 17:00 завершить осмотр Визна и гарантировать безопасность», — заявил Райтер.

По информации немецких СМИ, предварительно рассматривается версия семейного конфликта как причины поджога, во время которого и были заложены взрывные устройства. В то же время власти не исключают других сценариев.

В этом году Октоберфест уже сталкивался с проблемами безопасности: ранее организаторы получили критику из-за переполненности и панических настроений среди посетителей.

