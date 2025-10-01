У Мюнхені через загрозу вибуху закрили Октоберфест

Поліція проводить масштабну операцію через погрози вибуху та перевіряє можливий зв’язок з ранковою пожежею.

У Мюнхені поліція проводить масштабну операцію через погрози вибуху на території Октоберфесту — відомого пивного фестивалю. Про це пише видання Spiegel. Як повідомив обер-бургомістр Дітер Райтер, правоохоронці розглядають ймовірний зв’язок між погрозами та ранковим інцидентом у місті, коли під час пожежі було виявлено вибухові пастки, а біля озера знайшли пораненого чоловіка, який згодом помер.

Фестивальне поле Візн залишатиметься закритим щонайменше до 17:00. Поліція проводить пошукові заходи в обмежених зонах і закликає відвідувачів та працівників залишатися осторонь території.

«Ми не можемо ризикувати, відкриваючи Октоберфест. Поліція зробить усе можливе, щоб до 17:00 завершити огляд Візну й гарантувати безпеку», — заявив Райтер.

За інформацією німецьких ЗМІ, попередньо розглядається версія сімейного конфлікту як причини підпалу, під час якого й були закладені вибухові пристрої. Водночас влада не виключає інших сценаріїв.

Цьогорічний Октоберфест уже зіштовхувався з проблемами безпеки: раніше організатори отримали критику через переповнення та панічні настрої серед відвідувачів.

