Практика судів
  1. У світі

У Мюнхені через загрозу вибуху закрили Октоберфест

15:39, 1 жовтня 2025
Поліція проводить масштабну операцію через погрози вибуху та перевіряє можливий зв’язок з ранковою пожежею.
У Мюнхені через загрозу вибуху закрили Октоберфест
Джерело фото: Christkindlmarket
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мюнхені поліція проводить масштабну операцію через погрози вибуху на території Октоберфесту — відомого пивного фестивалю. Про це пише видання Spiegel. Як повідомив обер-бургомістр Дітер Райтер, правоохоронці розглядають ймовірний зв’язок між погрозами та ранковим інцидентом у місті, коли під час пожежі було виявлено вибухові пастки, а біля озера знайшли пораненого чоловіка, який згодом помер.

Фестивальне поле Візн залишатиметься закритим щонайменше до 17:00. Поліція проводить пошукові заходи в обмежених зонах і закликає відвідувачів та працівників залишатися осторонь території.

«Ми не можемо ризикувати, відкриваючи Октоберфест. Поліція зробить усе можливе, щоб до 17:00 завершити огляд Візну й гарантувати безпеку», — заявив Райтер.

За інформацією німецьких ЗМІ, попередньо розглядається версія сімейного конфлікту як причини підпалу, під час якого й були закладені вибухові пристрої. Водночас влада не виключає інших сценаріїв.

Цьогорічний Октоберфест уже зіштовхувався з проблемами безпеки: раніше організатори отримали критику через переповнення та панічні настрої серед відвідувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

Зарплати чиновників можуть обмежити лімітом в 80 тисяч грн – Гетманцев і Стефанчук подали пропозицію до бюджету-2026

Тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений – Данило Гетманцев пояснив, чому зарплати чиновників можуть обмежити 80 тисячами грн.

Без належного фінансування БЕБ не зможе втілити ідею, коли вся економічна злочинність розслідується одним органом – директор Бюро Олександр Цивінський

Набір БЕБ фахівців-аналітиків з приватного сектору, забезпечення кадрового перезавантаження, розвиток територіальних підрозділів БЕБ, закупівля необхідної техніки потребує належного фінансування від держави.

Принцип правової визначеності не може підміняти обов’язок суду перевіряти наявність порушень при видачі дозволу на будівництво – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно правової визначеності та законності дозволу на будівництво.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді