Германия ужесточает наказание за шпионаж в пользу иностранных государств

Новый законопроект предусматривает до 10 лет лишения свободы и более широкие следственные полномочия.

Федеральное правительство Германии одобрило законопроект, который ужесточает наказание за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, сообщает ntv.

Согласно документу, лица, действующие против интересов Германии по заданию иностранных спецслужб или соглашающиеся на такую деятельность, могут быть заключены в тюрьму на срок от шести месяцев до десяти лет. Сейчас за такие действия предусмотрено до пяти лет тюремного заключения или штраф, который в будущем будет применяться только в менее тяжких случаях. Особо тяжкие преступления, как и ранее, будут наказываться лишением свободы от одного до десяти лет.

Законопроект классифицирует шпионаж как особо тяжкое преступление, разрешая негласные следственные действия, в частности обыски и прослушивание. Также разведывательная информация сможет законно передаваться федеральным и региональным правоохранительным органам.

