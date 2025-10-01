Німеччина посилює покарання за шпигунство на користь іноземних держав

Новий законопроект передбачає до 10 років ув’язнення та ширші слідчі повноваження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який посилює покарання за шпигунство на користь іноземних спецслужб, повідомляє ntv.

Згідно з документом, особи, які діють проти інтересів Німеччини за завданням іноземних спецслужб або погоджуються на таку діяльність, можуть бути ув’язнені на строк від шести місяців до десяти років. Наразі за такі дії передбачено до п’яти років ув’язнення або штраф, який у майбутньому застосовуватиметься лише в менш тяжких випадках. Особливо тяжкі злочини, як і раніше, каратимуться позбавленням волі від одного до десяти років.

Законопроект класифікує шпигунство як особливо тяжкий злочин, дозволяючи негласні слідчі дії, зокрема обшуки та прослуховування. Також розвідувальна інформація зможе законно передаватися федеральним і регіональним правоохоронним органам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.