В Нью-Йорке в аэропорту столкнулись два самолета, есть пострадавшие

Два региональных самолета Delta столкнулись, когда один взлетал, а другой шёл на посадку.

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошло столкновение двух региональных самолетов Delta Air Lines на низкой скорости, в результате чего по меньшей мере один человек получил травмы, сообщает DW.

По заявлению аэропорта, инцидент произошел, когда один самолет совершал посадку, а другой готовился к взлету. На борту обоих самолетов находилось в общей сложности 93 пассажира и члена экипажа. Один человек получил травмы, не угрожающие жизни, и был госпитализирован, а бортпроводник получил незначительные повреждения. Delta Air Lines сообщила, что будет сотрудничать с соответствующими органами для пересмотра мер безопасности. Один из самолетов, Delta Connection, эксплуатируется компанией Endeavor Air. Столкновение не повлияло на работу аэропорта.

