У Нью-Йорку в аеропорту зіткнулися два літаки, є постраждалі

Два регіональні літаки Delta зіткнулися, коли один взлітав, а інший ішов на посадку.

В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку сталося зіткнення двох регіональних літаків Delta Air Lines на низькій швидкості, внаслідок чого щонайменше одна людина отримала травми, повідомляє DW.

За заявою аеропорту, інцидент трапився, коли один літак здійснював посадку, а інший готувався до зльоту. На борту обох літаків перебувало загалом 93 пасажири та члени екіпажу. Одна людина отримала травми, що не загрожують життю, і була госпіталізована, а бортпровідник зазнав незначних ушкоджень. Delta Air Lines повідомила, що співпрацюватиме з відповідними органами для перегляду заходів безпеки. Один із літаків, Delta Connection, експлуатується компанією Endeavor Air. Зіткнення не вплинуло на роботу аеропорту.

