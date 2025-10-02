Практика судов
  1. В мире

Глава OpenAI Сем Альтман заявил, что ИИ может «случайно захватить мир»

18:24, 2 октября 2025
Сем Альтман предупредил о возможности «случайного захвата мира» искусственным интеллектом.
Глава OpenAI Сем Альтман заявил, что ИИ может «случайно захватить мир»
Фото: dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор OpenAI Сем Альтман заявил, что человечество может потерять контроль над искусственным интеллектом не только из-за злого умысла или его выхода из-под контроля, но и «совсем случайно». Об этом он сказал в подкасте MD MEETS с главой Axel Springer Матиасом Депфнером.

Он отметил, что второй сценарий недооценен.

«Это можно осознать, представив, что происходит с ChatGPT прямо сейчас. Сотни миллионов людей общаются с ChatGPT, скоро их будут миллиарды. И люди все больше полагаются на его ответы — при принятии важных решений в жизни, на работе, во всем», — объяснил Альтман.

По его словам, пользователи ChatGPT становятся все более зависимыми от искусственного интеллекта.

«Предположим, модель становится все умнее и умнее, дает вам советы, которым вы почти всегда следуете. Затем она становится еще умнее. И теперь она дает вам советы, которые вы даже не понимаете, но они оказываются правильными. И в результате у вас выбор: либо идти, либо проиграть в конкуренции», — добавил Альтман.

В такой ситуации, подчеркнул глава OpenAI, люди начинают действовать по указанию ИИ, даже не осознавая этого.

«В конце концов, мы все делаем то, что нам говорит ассистент с искусственным интеллектом. По крайней мере, те, кто хочет оставаться конкурентоспособным», — отметил он.

Альтман добавил, что это создает «петлю обратной связи»: чем больше мы слушаемся ИИ, тем больше данных он получает, обучается и становится еще сильнее. «Кто вообще тогда контролирует процесс? Получается, что мы делаем то, что хочет модель», — резюмировал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області