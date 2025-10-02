Глава OpenAI Сем Альтман заявил, что ИИ может «случайно захватить мир»

Сем Альтман предупредил о возможности «случайного захвата мира» искусственным интеллектом.

Генеральный директор OpenAI Сем Альтман заявил, что человечество может потерять контроль над искусственным интеллектом не только из-за злого умысла или его выхода из-под контроля, но и «совсем случайно». Об этом он сказал в подкасте MD MEETS с главой Axel Springer Матиасом Депфнером.

Он отметил, что второй сценарий недооценен.

«Это можно осознать, представив, что происходит с ChatGPT прямо сейчас. Сотни миллионов людей общаются с ChatGPT, скоро их будут миллиарды. И люди все больше полагаются на его ответы — при принятии важных решений в жизни, на работе, во всем», — объяснил Альтман.

По его словам, пользователи ChatGPT становятся все более зависимыми от искусственного интеллекта.

«Предположим, модель становится все умнее и умнее, дает вам советы, которым вы почти всегда следуете. Затем она становится еще умнее. И теперь она дает вам советы, которые вы даже не понимаете, но они оказываются правильными. И в результате у вас выбор: либо идти, либо проиграть в конкуренции», — добавил Альтман.

В такой ситуации, подчеркнул глава OpenAI, люди начинают действовать по указанию ИИ, даже не осознавая этого.

«В конце концов, мы все делаем то, что нам говорит ассистент с искусственным интеллектом. По крайней мере, те, кто хочет оставаться конкурентоспособным», — отметил он.

Альтман добавил, что это создает «петлю обратной связи»: чем больше мы слушаемся ИИ, тем больше данных он получает, обучается и становится еще сильнее. «Кто вообще тогда контролирует процесс? Получается, что мы делаем то, что хочет модель», — резюмировал он.

