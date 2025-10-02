Практика судів
Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що ШІ може «випадково захопити світ»

18:24, 2 жовтня 2025
Фото: dev.ua
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що людство може втратити контроль над штучним інтелектом не лише через злий намір чи його виходу з-під контролю, а й «цілком випадково». Про це він сказав у подкасті MD MEETS із главою Axel Springer Матіасом Депфнером.

Він зазначив, що другий сценарій недооцінюється.

«Це можна усвідомити, уявивши, що відбувається із ChatGPT прямо зараз. Сотні мільйонів людей спілкуються із ChatGPT, скоро їх будуть мільярди. І люди все більше покладаються на його відповіді – при ухваленні важливих рішень у житті, на роботі, у всьому», – сказав Альтман.

За його словами, користувачі ChatGPT стають все більш залежними від ШІ.

«Припустимо, модель стає все розумнішою і розумнішою, дає вам поради, якими ви майже завжди слідуєте. Потім вона стає ще розумнішою. І тепер дає вам поради, які ви навіть не розумієте, але вони виявляються правильними. І в результаті у вас вибір: або йти, або програвати в конкуренції», — додав Альтман.

У такій ситуації, підкреслив глава OpenAI, люди починають діяти за вказівкою ШІ, навіть не усвідомлюючи цього.

«Зрештою, ми всі робимо те, що говорить нам асистент зі штучним інтелектом. Принаймні, ті, хто хоче залишатися конкурентоспроможним», — зазначив він.

Альтман зазначив, що це створює «петлю зворотного зв'язку»: чим більше ми слухаємось ШІ, тим більше даних він отримує, навчається і стає ще сильнішим.

«Хто взагалі тоді контролює процес? Виходить, що ми робимо те, чого модель хоче», — додав він.

