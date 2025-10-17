Meta закроет десктопный Messenger для Windows и Mac

Meta отключает Messenger для ПК — пользователей переведут на сайт Facebook.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta объявила о закрытии десктопных версий приложения Messenger для Windows и Mac с 15 декабря, сообщает TechCrunch. После этой даты пользователи будут автоматически перенаправлены на веб-сайт Facebook для доступа к мессенджеру.

За 60 дней до прекращения работы программы пользователи получат уведомление в самом приложении. По истечении этого периода программа станет полностью недоступной, и Meta рекомендует удалить ее с компьютеров.

Компания рекомендует активировать функцию безопасного хранилища и установить PIN-код для сохранения истории чатов перед переходом на веб-версию. Чтобы проверить, включено ли безопасное хранилище, нужно открыть настройки в приложении, нажав на значок над изображением профиля, перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность», а затем в «Сквозное шифрование чатов». В пункте «Хранилище сообщений» можно узнать, активирована ли опция «Включить безопасное хранилище».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.