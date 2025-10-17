Meta закриє десктопний Messenger для Windows і Mac

Meta вимикає Messenger для ПК — користувачів переведуть на сайт Facebook.

Компанія Meta оголосила про закриття десктопних версій додатка Messenger для Windows і Mac із 15 грудня, повідомляє TechCrunch. Після цієї дати користувачі будуть автоматично перенаправлені на вебсайт Facebook для доступу до месенджера.

За 60 днів до припинення роботи програми користувачі отримають сповіщення в самому додатку. Після завершення цього періоду програма стане повністю недоступною, і Meta радить видалити її з комп’ютерів.

Компанія рекомендує активувати функцію безпечного сховища та встановити PIN-код для збереження історії чатів перед переходом на вебверсію. Щоб перевірити, чи ввімкнено безпечне сховище, потрібно відкрити налаштування в додатку, натиснувши на значок над зображенням профілю, перейти до розділу «Конфіденційність і безпека», а потім до «Наскрізне шифрування чатів». У пункті «Сховище повідомлень» можна дізнатися, чи активована опція «Увімкнути безпечне сховище».

