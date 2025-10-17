Практика судів
  1. У світі

Meta закриє десктопний Messenger для Windows і Mac

17:23, 17 жовтня 2025
Meta вимикає Messenger для ПК — користувачів переведуть на сайт Facebook.
Meta закриє десктопний Messenger для Windows і Mac
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta оголосила про закриття десктопних версій додатка Messenger для Windows і Mac із 15 грудня, повідомляє TechCrunch. Після цієї дати користувачі будуть автоматично перенаправлені на вебсайт Facebook для доступу до месенджера.

За 60 днів до припинення роботи програми користувачі отримають сповіщення в самому додатку. Після завершення цього періоду програма стане повністю недоступною, і Meta радить видалити її з комп’ютерів.

Компанія рекомендує активувати функцію безпечного сховища та встановити PIN-код для збереження історії чатів перед переходом на вебверсію. Щоб перевірити, чи ввімкнено безпечне сховище, потрібно відкрити налаштування в додатку, натиснувши на значок над зображенням профілю, перейти до розділу «Конфіденційність і безпека», а потім до «Наскрізне шифрування чатів». У пункті «Сховище повідомлень» можна дізнатися, чи активована опція «Увімкнути безпечне сховище».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області