Мэра баварского города Мартина Парделлера задержали с кокаином возле ночного клуба

Полиция Германии задержала мэра города Нойбиберг, что недалеко от Мюнхена, по подозрению в хранении кокаина. Об этом сообщает Spiegel.

Мартин Парделлер, мэр от Христианско-социального союза (ХСС), был задержан во время проверки на центральном вокзале Мюнхена. Полицейские обнаружили у него 0,2 грамма кокаина. По данным правоохранителей, инцидент произошел возле ночного клуба Palais, где остановили нескольких человек. У 37-летнего мужчины, которого впоследствии идентифицировали как Парделлера, нашли небольшое количество белого порошка, который оказался незаконным наркотиком.

Во время задержания Парделлер отказался отдать контейнер с веществом, после чего полиция повалила его на землю, надела наручники и доставила в участок. Ему предъявили обвинение в нарушении Закона о наркотиках, после чего отпустили. Презумпция невиновности действует до вынесения окончательного приговора.

ХСС, сестринская партия ХДС, известна своей жесткой позицией в отношении наркотиков. Лидер партии, премьер Баварии Маркус Зёдер, активно выступает против легализации марихуаны. Инцидент с Парделлером произошел в неудобное для партии время, ведь на март 2026 года в Баварии запланированы местные выборы, где Парделлер претендует на пост мэра.

В заявлении ХСС процитирован сам Парделлер: «Прокуратура еще не начала расследование. Однако я не хочу, чтобы это дело омрачило процесс выдвижения кандидатов». Он попросил местную ячейку партии отложить номинацию кандидатов. Политик также подчеркнул стремление к прозрачности: «Я выступаю за абсолютную прозрачность и буду информировать общественность о ходе расследования».

