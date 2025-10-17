Практика судів
Мера баварського міста Мартіна Парделлера затримали з кокаїном біля нічного клубу

21:14, 17 жовтня 2025
Інцидент із політиком від ХСС стався напередодні місцевих виборів у Баварії.
Фото: SZ Photo
Поліція Німеччини затримала мера міста Нойбіберг, що поблизу Мюнхена, за підозрою у зберіганні кокаїну. Про це повідомляє Spiegel.

Мартін Парделлер, мер від Християнсько-соціального союзу (ХСС), був затриманий під час перевірки на центральному вокзалі Мюнхена. Поліцейські виявили у нього 0,2 грама кокаїну. За даними правоохоронців, інцидент стався поблизу нічного клубу Palais, де зупинили кількох осіб. У 37-річного чоловіка, якого згодом ідентифікували як Парделлера, знайшли невелику кількість білого порошку, який виявився незаконним наркотиком.

Під час затримання Парделлер відмовився віддати контейнер із речовиною, після чого поліція повалила його на землю, одягла кайданки та доставила до відділку. Йому висунули звинувачення у порушенні Закону про наркотики, після чого відпустили. Презумпція невинуватості діє до винесення остаточного вироку.

ХСС, сестринська партія ХДС, відома своєю жорсткою позицією щодо наркотиків. Лідер партії, прем’єр Баварії Маркус Зьодер, активно виступає проти легалізації марихуани. Інцидент із Парделлером стався в незручний для партії час, адже на березень 2026 року в Баварії заплановані місцеві вибори, де Парделлер претендує на посаду мера.

У заяві ХСС процитовано самого Парделлера: «Прокуратура ще не розпочала розслідування. Однак я не хочу, щоб ця справа затьмарила процес висування кандидатів». Він попросив місцевий осередок партії відкласти номінацію кандидатів. Політик також наголосив на прагненні до прозорості: «Я виступаю за абсолютну прозорість і буду інформувати громадськість про хід розслідування».

поліція Німеччина мер

