Трагедия в Казахстане: футболист прилег во время матча на газон и умер, видео

Футболист Диас Тулеу умер после того, как ему стало плохо во время матча Первой лиги чемпионата Казахстана.

В Казахстане трагически погиб 19-летний нападающий футбольного клуба "Хан-Тенгри" Диас Тулеу. Юный спортсмен внезапно умер прямо во время поединка Первой лиги против команды "Экибастуз", состоявшегося 16 октября и завершившегося победой "Хан-Тенгри" со счетом 4:0. О трагедии сообщила Федерация футбола Казахстана.

На 64-й минуте встречи Тулеу внезапно упал на газон без каких-либо столкновений или видимых причин. Медицинская бригада оперативно выбежала на поле и предоставила первую помощь, после чего футболиста забрали на носилках. Спасти его не удалось и скоро Федерация футбола Казахстана (КФФ) сообщила о смерти игрока.

Диас Тулеу был питомцем алматинского "Кайрата". В нынешнем сезоне за "Хан-Тенгри" он провел 25 матчей, забил три мяча и сделал четыре результативных передачи.

Причина смерти Диаса Тулеу пока не сообщается. В Федерации футбола Казахстана заявили, что будет проведено внутреннее расследование.

