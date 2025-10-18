Практика судов
Итальянские издатели обвинили Google в «убийстве трафика» новостных сайтов из-за новой функции с ИИ

22:20, 18 октября 2025
Итальянские издатели требуют расследования действий Google из-за функции AI Overviews, которая «убивает трафик».
Итальянские издатели обвинили Google в «убийстве трафика» новостных сайтов из-за новой функции с ИИ
Фото: IB Photography / Shutterstock
Итальянская федерация издателей газет (FIEG) подала официальную жалобу в национальный регулятор Agcom с требованием расследовать деятельность Google в связи с функцией AI Overviews, использующей искусственный интеллект для создания кратких сводок в результатах поиска. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечают издатели, эта технология наносит существенный ущерб медиаиндустрии, поскольку пользователи получают ответы без перехода на первоисточники, что резко сокращает трафик на новостные сайты.

Подобные жалобы подали издатели и в других странах ЕС. Координирует обращения Европейская ассоциация издателей газет, которая призывает Еврокомиссию начать расследование против Google на основании Закона о цифровых услугах (DSA).

В FIEG заявили, что AI Overviews, а также новая функция AI Mode, которая собирает данные из разных источников и подает ответы в формате чат-бота, нарушают базовые принципы DSA, создавая риски для пользователей и компаний.

«Google становится убийцей трафика», — заявили в FIEG, добавив, что продукты не только напрямую конкурируют с контентом, создаваемым издательскими компаниями, но и «снижают их видимость и доступность, а следовательно, и их рекламные доходы».

«Это имеет серьезные последствия для экономической устойчивости и разнообразия медиа, с рисками, связанными с отсутствием прозрачности и распространением дезинформации в демократических дебатах», — говорится в заявлении.

Согласно исследованию британской компании Authoritas, после запуска AI Overviews количество переходов из поисковика могло сократиться до 80%, тогда как ссылки на YouTube (принадлежащий Google) стали появляться чаще.

Похожие выводы сделал и Pew Research Center в США: по их данным, пользователи переходят на сайты лишь в 1% случаев после просмотра сгенерированной ИИ сводки.

Google, в свою очередь, заявил, что эти исследования «неточны» и основаны на ошибочной методологии.

AI Overviews был официально запущен в Италии в марте 2025 года. В сентябре страна стала первой в ЕС, которая приняла собственный закон об искусственном интеллекте, ограничивающий его использование и предусматривающий наказание за злоупотребление технологией — в частности, за создание дипфейков.

Правительство Джорджии Мелони назвало это законодательство «решающим шагом» в определении правил использования ИИ в Италии.

Италия искусственный интеллект

