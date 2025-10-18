Італійські видавці звинуватили Google у «вбивстві трафіку» новинних сайтів через нову функцію зі ШІ

Італійські видавці вимагають розслідування дій Google через функцію AI Overviews, яка «вбиває трафік».

Італійська федерація видавців газет (FIEG) подала офіційну скаргу до національного регулятора Agcom із вимогою розслідувати діяльність Google через функцію AI Overviews, що використовує штучний інтелект для створення коротких підсумків у пошуковій видачі. Про це пише The Guardian.

Як зазначають видавці, ця технологія завдає суттєвої шкоди медіаіндустрії, оскільки користувачі отримують відповіді без переходу на першоджерела, що різко скорочує трафік на новинні сайти.

Подібні скарги подали видавці й у інших країнах ЄС. Координує звернення Європейська асоціація видавців газет, яка закликає Єврокомісію розпочати розслідування проти Google на підставі Закону про цифрові послуги (DSA).

У FIEG заявили, що AI Overviews, а також нова функція AI Mode, яка збирає дані з різних джерел і подає відповіді у форматі чат-бота, порушують базові принципи DSA, створюючи ризики для користувачів і компаній.

«Google стає вбивцею трафіку», — заявили в FIEG, додавши, що продукти не лише прямо конкурують із контентом, створеним видавничими компаніями, але й «зменшують їхню видимість і доступність, а отже, їхні рекламні доходи».

«Це має серйозні наслідки для економічної стійкості та різноманітності медіа, з усіма ризиками, пов’язаними з браком прозорості та поширенням дезінформації в демократичних дебатах», — йдеться в заяві.

Згідно з дослідженням британської компанії Authoritas, після запуску AI Overviews кількість переходів із пошуковика могла зменшитися до 80%, тоді як посилання на YouTube (власність Google) стали з’являтися частіше.

Подібні висновки зробив і Pew Research Center у США: за їхніми даними, користувачі переходять на сайти лише в 1% випадків після перегляду згенерованого ШІ підсумку.

Google, у свою чергу, заявив, що ці дослідження «неточні» та засновані на помилковій методології.

AI Overviews було офіційно запущено в Італії в березні 2025 року. У вересні країна стала першою в ЄС, яка ухвалила власний закон про штучний інтелект, що обмежує його використання та передбачає покарання за зловживання технологією — зокрема, створення діпфейків.

Уряд Джорджії Мелоні назвав це законодавство «вирішальним кроком» у визначенні правил використання ШІ в Італії.

