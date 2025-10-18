Практика судів
  1. У світі

Італійські видавці звинуватили Google у «вбивстві трафіку» новинних сайтів через нову функцію зі ШІ

22:20, 18 жовтня 2025
Італійські видавці вимагають розслідування дій Google через функцію AI Overviews, яка «вбиває трафік».
Італійські видавці звинуватили Google у «вбивстві трафіку» новинних сайтів через нову функцію зі ШІ
Фото: IB Photography / Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійська федерація видавців газет (FIEG) подала офіційну скаргу до національного регулятора Agcom із вимогою розслідувати діяльність Google через функцію AI Overviews, що використовує штучний інтелект для створення коротких підсумків у пошуковій видачі. Про це пише The Guardian.

Як зазначають видавці, ця технологія завдає суттєвої шкоди медіаіндустрії, оскільки користувачі отримують відповіді без переходу на першоджерела, що різко скорочує трафік на новинні сайти.

Подібні скарги подали видавці й у інших країнах ЄС. Координує звернення Європейська асоціація видавців газет, яка закликає Єврокомісію розпочати розслідування проти Google на підставі Закону про цифрові послуги (DSA).

У FIEG заявили, що AI Overviews, а також нова функція AI Mode, яка збирає дані з різних джерел і подає відповіді у форматі чат-бота, порушують базові принципи DSA, створюючи ризики для користувачів і компаній.

«Google стає вбивцею трафіку», — заявили в FIEG, додавши, що продукти не лише прямо конкурують із контентом, створеним видавничими компаніями, але й «зменшують їхню видимість і доступність, а отже, їхні рекламні доходи».

«Це має серйозні наслідки для економічної стійкості та різноманітності медіа, з усіма ризиками, пов’язаними з браком прозорості та поширенням дезінформації в демократичних дебатах», — йдеться в заяві.

Згідно з дослідженням британської компанії Authoritas, після запуску AI Overviews кількість переходів із пошуковика могла зменшитися до 80%, тоді як посилання на YouTube (власність Google) стали з’являтися частіше.

Подібні висновки зробив і Pew Research Center у США: за їхніми даними, користувачі переходять на сайти лише в 1% випадків після перегляду згенерованого ШІ підсумку.

Google, у свою чергу, заявив, що ці дослідження «неточні» та засновані на помилковій методології.

AI Overviews було офіційно запущено в Італії в березні 2025 року. У вересні країна стала першою в ЄС, яка ухвалила власний закон про штучний інтелект, що обмежує його використання та передбачає покарання за зловживання технологією — зокрема, створення діпфейків.

Уряд Джорджії Мелоні назвав це законодавство «вирішальним кроком» у визначенні правил використання ШІ в Італії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Італія штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Європарламент подав до Суду ЄС на Єврокомісію через розморожування коштів для Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році

Європарламент звинувачує Єврокомісію в тому, що та керувалася політичною доцільністю, вирішивши розморозити кошти для Угорщини, коли був потрібен голос Віктора Орбана під час голосування за допомогу Україні у 2023 році, попри проблеми з верховенством права в Угорщині.

Олена Шуляк розповіла, за яких умов в Україні можуть почати знесення «хрущовок»

Поширений міф про «силове виселення» не відповідає дійсності, а міжнародна практика передбачає згоду більшості мешканців для цього, акцентувала Олена Шуляк.

Кабмін оновив правила мобілізації ресурсів та дій влади у разі евакуації населення

Урядова постанова передбачає утворення транзитних центрів і обов’язок місцевої влади залучати для евакуації населення транспорт усіх форм власності — як державний, так і приватний.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності